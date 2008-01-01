"Выпустили пар". Форвард "Барыса" - об обстановке в команде после серии поражений и драке одноклубников

Астанчане пропустили четыре шайбы.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 08:59
Нападающий "Барыса" Роман Старченко поделился своими эмоциями от прошедшего матча КХЛ с "Салаватом Юлаевым", а также высказался о драке Джесси Блэкера с Никитой Клещенко.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

"Неплохая игра была. Единственное, бригады большинства и меньшинства сыграли ужасно. У нас три удаления - три гола, да и в большинстве особо ничего не создали.

Обстановка в коллективе, учитывая поражения? Мы сплотились, ребята понимают всю ситуацию. Стараемся выйти все вместе, как туда ушли, так и будем выходить, подружнее, посплоченнее. Надеюсь, будем прибавлять с каждой игрой.

Драку Блэкера с Клещенко, наверное, больше корреспонденты раздули. Да, неприятная ситуация, но это мужской коллектив. Это не первый случай в истории хоккея, когда игроки дерутся между собой. Подрались, выпустили пар, пожали друг другу руки и извинились. Единственное, один травму получил. В драке виноваты всегда двое. Я толком этот момент не видел. Было столкновение, ребята поспорили, зацепились. Игровой эпизод. Здесь ничего такого нет", - приводит его слова сайт КХЛ.

Следующий матч "Барыс" проведет со СКА в Санкт-Петербурге 24 ноября.
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Салават Юлаев Хоккей
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 08:59
© 2008 - 2020 ТОО «EML»