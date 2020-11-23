"Выпустили пар". Форвард "Барыса" - об обстановке в команде после серии поражений и драке одноклубников

Нападающий "Барыса" Роман Старченко
поделился своими эмоциями от прошедшего матча КХЛ с "Салаватом Юлаевым"
, а также высказался о драке Джесси Блэкера с Никитой Клещенко.
Встреча в Уфе завершилась
со счетом 4:1 в пользу хозяев.
"Неплохая игра была. Единственное, бригады большинства и меньшинства сыграли ужасно. У нас три удаления - три гола, да и в большинстве особо ничего не создали.
Обстановка в коллективе, учитывая поражения? Мы сплотились, ребята понимают всю ситуацию. Стараемся выйти все вместе, как туда ушли, так и будем выходить, подружнее, посплоченнее. Надеюсь, будем прибавлять с каждой игрой.
Драку Блэкера с Клещенко, наверное, больше корреспонденты раздули. Да, неприятная ситуация, но это мужской коллектив. Это не первый случай в истории хоккея, когда игроки дерутся между собой. Подрались, выпустили пар, пожали друг другу руки и извинились. Единственное, один травму получил. В драке виноваты всегда двое. Я толком этот момент не видел. Было столкновение, ребята поспорили, зацепились. Игровой эпизод. Здесь ничего такого нет", - приводит его слова сайт
КХЛ.
Следующий матч "Барыс" проведет со СКА в Санкт-Петербурге 24 ноября.
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