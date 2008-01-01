"Уфимцы взяли реванш у "Барыса". КХЛ - о четвертом поражении кряду команды Михайлиса

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на своем официальном сайте
представила обзор к матчу "Салават Юлаев" - "Барыс"
, отметив четвертое поражение астанчан, а также то, что хозяева реваншировались за неудачу в первом матче команд сезона.
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась
со счетом 4:1 в пользу хозяев.
"Уфимцы, обыграв в пятницу в серии послематчевых бросков "Спартак", продолжили свое домашнее выступление. Следующей проверкой на прочность для них должна была стать встреча с "Барысом". Гости приехали в Уфу не в лучшем расположении духа: они проиграли три последних матча в Нур-Султане, забросив в ворота соперников лишь четыре шайбы и довольствовались одним набранным очком в игре против "Металлурга". Уфимцы уже встречались с "Барысом" дома по ходу нынешнего чемпионата. Тогда астанчане нашли возможности переломить ход неудачно складывающегося матча, вернувшись в игру в третьем периоде и забросив победную шайбу в дополнительное время.
Томи Лямся сделал одну точечную замену в составе: кандидат в молодежную сборную России Родион Амиров вышел в четвертом звене вместе с Михаилом Воробьевым и Петром Хохряковым, а Вячеслав Солодухин на этот раз оказался запасным нападающим.
Юрий Михайлис перекроил все звенья. Вернулись на лед форварды Павел Акользин и Кирилл Панюков, а также защитник Леонид Метальников. Для капитана "Барыса" Даррена Дица игра стала 200-й в КХЛ.
Соперники не стали отсиживаться в обороне в первом периоде, показав хорошее движение и нацеленность на ворота. Ближе к тому, чтобы открыть счет, были "барсы": связка нападающих Егор Петухов - Антон Сагадеев здорово комбинировала между собой и лишь грамотные действия Юхи Метсолы спасли хозяев. Спустя некоторое время гости все же подловили их на пересменке, и Роман Старченко забил гол. Уфимцам удалось достаточно быстро восстановить равновесие: Тему Хартикайнен мастерски поставил клюшку под бросок Филипа Ларсена в розыгрыше большинства.
При довольно равной игре во второй 20-минутке хозяевам удалось выйти вперед благодаря грамотным действиям Александра Кадейкина и Дмитрия Кугрышева. Астанчане имели несколько хороших возможностей, однако Старченко и Алихана Асетова подвела реализация. Уфимцы взвинтили темп и забросили третью шайбу: Кадейкин добил ее в сетку после хлесткого броска Хартикайнена. Арбитры отправились на просмотр эпизода, но ничего криминального не нашли.
В третьем периоде гости приложили немало усилий чтобы отыграться, но их подвела дисциплина. Воробьев забросил четвертую шайбу в ворота Йони Ортио, реализовав очередное большинство и заметно снизив шансы соперника на успех. Хозяева продолжили гнуть свою линию и довели матч до победы, взяв реванш. "Барыс" проиграл четвертую игру подряд", - говорится в тексте.
Следующий матч "Барыс" проведет со СКА в Санкт-Петербурге 24 ноября.