Главный тренер "Барыса" объяснил четвертое кряду поражение

А также пропущенные шайбы от "Салавата Юлаева".

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 23:14

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал поражение от "Салавата Юлаева" (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит "Чемпионат".

- Неплохой первый период в нашем исполнении, равная игра во втором, были моменты голевые, но их не использовали, а затем пропустили контратаку. Отмечу, что слабо сыграли в меньшинстве сегодня, "Салават Юлаев" заслуженно победил. С чем связаны неудачи последних матчей? Мало забиваем, плохо реализуем моменты. Сегодня в третьем периоде у "Барыса" были три хорошие возможности забить, но ни одного гола в результате.

Ранее Михайлис прокомментировал ситуацию с дракой между хоккеистами "Барыса" на тренировке, назвав случившееся "рабочей обстановкой".

Названы причины и виновник драки хоккеистов "Барыса" на тренировке

Метки:
Барыс в КХЛ Салават Юлаев Михайлис Юрий КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Вчера 23:14
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