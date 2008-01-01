"Давно пора менять". В России высказались о драке хоккеистов "Барыса" и положении тренера

Чемпион СССР-1976 в составе "Спартака" Федор Канарейкин поделился своим мнением о драке на тренировке между игроками казахстанского "Барыса" Никитой Клещенко и Джесси Блэкером, сообщает Allhockey.ru.

"Здесь надо говорить о том, что эта ситуация назревала не один день, теперь она вышла из-под контроля. В этом и есть сегодняшний "Барыс". В прошлом году эта команда решала большие задачи и показывала хороший хоккей. Сейчас мы этого не видим. Команда находится на границе попадания в плей-офф. И общая неудовлетворенность вылилась в эту ситуацию. Очень важно понимать, какое уважение есть у тренера и как он может повлиять на ситуацию.

Во все времена отношение к легионерам у нас было сложным вопросом. В своей практике я всегда уделял большое внимание иностранным игрокам. Думаю, что даже чересчур большое. Главное, что они должны это внимание заслуживать своим отношением к работе. Наши ребята из первых потоков, уезжавших в НХЛ, рассказывали, что они не получали там такого же расположения к себе просто так. Они его зарабатывали. К сожалению, такое особое отношение к иностранцам кроется в нашем характере, и все это давно пора менять. Спрос и дисциплина должны быть едины для всех", - сказал Канарейкин.

Названы причины и виновник драки хоккеистов "Барыса" на тренировке

Напомним, в результате драки Блэкеру сломали челюсть. В итоге канадский защитник и Клещенко не поехали с "Барысом" на выезд.