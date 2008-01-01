"Будем разбираться". Михайлис прокомментировал драку между хоккеистами "Барыса" на тренировке

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал ситуацию с дракой хоккеистов, произошедшей на тренировке команды.

Накануне в Сеть попало видео с потасовкой между Никитой Клещенко и Джесси Блэкером. В результате драки канадскому защитники сломали челюсть.

- Это рабочая обстановка. Это хоккей. Это эмоции. И без таких моментов, бывает, не проходит не только у нас. И бывают и в других командах такие столкновения, где-то споры. Опять же, это эмоции. Это рабочая обстановка. Джесси у нас остался дома. Клещенко тоже дома, у него там температура. По приезду будем не то, что разбираться, будем ждать, когда они выздоровеют.

- Блэкер травму получил?

- Да, он получил. Я же говорю, будем ждать, когда они выздоровеют.