Обладатель Кубка Гагарина нашел объяснение драке хоккеистов "Барыса" на тренировке

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился своим мнением о драке на тренировке между защитниками "Барыса" Никитой Клещенко и Джесси Блэкером.

"Я считаю, что никаких выводов из этого конфликта делать не нужно. За время моей карьеры в каждом коллективе было достаточно драк. Это ни в коем случае не должно выходить наружу. Так происходит становление коллектива. В команде находятся сорок человек с разными характерами и возможностями. Клещенко и Блэкер - защитники. Может быть, они просто столкнулись на тренировке? Просто это видео, которое мы все увидели, не должно было выходить в свет. Но раз уж оно попало в Интернет... Никаких решений не надо предпринимать, это обычное дело. Жалко только, что Блэкер травму получил и не отправился в поездку с командой.

Какие бы инциденты ни возникали, они должны оставаться внутри клуба. Подобные ситуации говорят о том, какой сложился коллектив. Если такие моменты остаются внутри и не выносятся наружу, значит он становится только сильнее. А если кто-то вынес это в свет, то этих людей нужно выявлять и душить на корню", - приводит слова Бадюкова Allhockey.Ru.