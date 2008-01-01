"Барыс" забил первым, но проиграл "Салавату Юлаеву" в матче со спорной шайбой и потерпел 4-е поражение кряду

Казахстанский "Барыс" на выезде проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Уфе, завершился со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

Первыми счет открыли гости. На восьмой минуте Роман Старченко вывел "Барыс" вперед, однако спустя пять минут Тему Хартикайнен сравнял счет.

Второй период остался за уфимцами, которые забросили две безответные шайбы. Сначала на 27-й минуте отличился Дмитрий Кугрышев, а затем Александр Кадейкин (33-я). Причем во втором случае судья взял просмотр на правильность взятие ворот и, в итоге, засчитал шайбу.

В заключительной 20-минутке хозяева закрепили преимущество усилиями Михаила Воробьева (49-я) и довели матч до победы.

Для "Барыса" это поражение стало четвертым кряду, команда Юрия Михайлиса с 25 очками занимает девятое место в Восточной конференции. "Салават Юлаев" (38) идет пятым на "Востоке".