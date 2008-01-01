Названы причины и виновник драки хоккеистов "Барыса" на тренировке

Российский журналист Алексей Шевченко в своем традиционном обзоре дня на "Спорт-Экспресс" рассказал подробности драки между хоккеистами "Барыса".

"На тренировке "Барыса" подрались Никита Клещенко и Джесси Блэкер. По итогам стычки у иностранного защитника сломана челюсть, а Никита отправился в фарм-клуб и, вероятно, вообще покинет команду. На самом деле в потасовке на тренировке нет ничего страшного. Мы помним, что и стычка Николая Тимашова с Тэйлором Беком закончилась такой же травмой. Но в тот день "Автомобилист" немедленно выпустил релиз (хотя видео момента не было), признал, что был конфликт, а Николай Тимашов потом прокомментировал эпизод. И все, забыли.

А вот реакции руководства "Барыса" не последовало. Обещано, что тренер ответит на вопросы после игры регулярного чемпионата КХЛ. Но причина известна. Клещенко же не просто прыгнул на Блэкера, а среагировал на грязный тычок партнера. Мог бы ответить менее жестко, но обстановка в клубе накалилась до предела. Уже давно хоккеисты клуба, не говорящие на русском языке, ведут себя ужасно. Мало того что они показывают нужный уровень крайне редко, но их никогда не ругают за отвратительную игру. Более того, на собраниях они в открытую перекладывают вину за ошибки на других, и все это при полном попустительстве главного тренера.

Вынужден признать, что Юрий Михайлис не просто не контролирует обстановку, а встает на сторону иностранцев, хотя делать этого ни в коем случае нельзя. Драка с таким ужасным результатом произошла именно по его вине. Один из менеджеров КХЛ написал мне: "Потасовки случаются, плохо то, что появилось видео". Отчасти я с ним согласен. Мало ли что в коллективе происходит. Но в этот раз появление видео должно привлечь внимание менеджеров клуба к проблеме. Так долго продолжаться не может, да и ни к чему хорошему не приведет", - написал автор.