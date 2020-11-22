"Барыс" встал на строну канадца?". Российские СМИ - о судьбе обидчика Блэкера и решении клуба

Российский портал Sport24.ru прокомментировал ситуацию с дракой хоккеистов, произошедшей на тренировке "Барыса".

"В прессу попало видео с тренировки "Барыса", на котором видно, как дерутся партнеры по команде. Как выяснилось позже, это Джесси Блэкер попал под каток, то есть под стокилограммового Никиту Клещенко. Результатом непродолжительной драки стала сломанная челюсть канадского защитника. Как позже расскажет агент Клещенко, потасовку спровоцировал Блэкер, а Никита чуть позже позвонил одноклубнику и извинился. Верить ли заинтересованному лицу, коим является любой агент? Решайте сами.

На этом можно было поставить точку, если бы не слухи о том, что в "Барысе" планируют разорвать контракт с Клещенко. Он, как и Блэкер, не поехал с командой на выезд. Но если у канадца объективная причина - травма, то к натурализованному россиянину применили дисциплинарные санкции. Значит ли это, что в руководстве "Барыса" встали на сторону канадца? И не является ли это сигналом того, что, выбирая между игроками сборной и североамериканцами, в столице Казахстана отдают предпочтение вторым? Подобный перекос можно было наблюдать и в селекции "Барыса". Теперь этот вектор становится еще более отчетливым. И это как минимум странно.

В "Барысе" сломанную челюсть своего игрока пока никак не комментируют", - говорится в статье.