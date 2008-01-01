Прямая трансляция матча "Барыса" с "Салаватом Юлаевым" в КХЛ

Сегодня, 22 ноября, "Барыс" сыграет в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоится в Уфе на "Уфа-Арене" и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport, в интернете ее можно посмотреть здесь.

"Салават Юлаев" начал домашнюю серию с победы над "Спартаком" (2:1 Б): послематчевые броски - сильная сторона уфимцев, там они еще ни разу не проигрывали. "Барыс" в последнем матче проиграл "Авангарду" со счетом 2:5. Серия поражений насчитывает три игры, в которых "барсы" забили всего четыре гола.



"Салават Юлаев" прочно удерживается в топ-6 Восточной конференции, "Барыс" пытается закрепиться в зоне плей-офф, но пока идет девятым. 12 октября "Барыс" уже приезжал в Уфу, где отыгрался со счета 0:2 и одержал волевую победу - 3:2 ОТ. Автором решающего гола стал Роман Старченко.

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