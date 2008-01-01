"Гнать нужно его". Вадим Краснослободцев высказался о драке на тренировке "Барыса"

Экс-форвард "Барыса" Вадим Краснослободцев, отыгравший в столичном клубе семь сезонов, высказался об инциденте на тренировке команды, когда Никита Клещенко сломал челюсть Джесси Блэкеру, сообщает "Шайба.kz".

"Конкуренция - это, конечно, хорошо, но лучше играть в хоккей. Пресс, как обычно, топит "Барыс". Гнать нужно того, кто слил видео. Именно этот факт показывает разобщенность в коллективе", - написал хоккеист.

Отвечая на вопрос: "А если скрывать такие факты, разобщенность исчезла бы?", Вадим Краснослободцев заявил: "Игра команды все наглядно демонстрирует. Вскрытие таких фактов только усугубляет имидж клуба. Главное - не забывать, что "Барыс" представляет всю страну Казахстан".

Напомним, защитники "Барыса" Джесси Блэкер и Никита Клещенко подрались на тренировке. Инцидент произошел перед вылетом команды в Уфу на гостевую серию. У Блэкера в результате потасовки сломана челюсть. Оба игрока на выезд не отправились.

Сегодня, 22 ноября, "Барыс"в гостях сыграет с "Салаватом Юлаевым", а 24-го - с питерским СКА.