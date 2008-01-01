"Блэкер сам спровоцировал драку". Агент Клещенко - об инциденте на тренировке "Барыса"

Агент Вячеслав Борисов, с нынешнего сезона представляющий интересы защитника "Барыса" Никиты Клещенко, прокомментировал "Шайба.kz" инцидент на тренировке команды, где его клиент сломал челюсть Джесси Блэкеру.

"Из-за негативных результатов в последних матчах все в команде на эмоциях и очень напряжены. Это не первый подобный случай. Такое иногда происходит в НХЛ и КХЛ. К сожалению, видео не показывает всей картины полностью. Там не видно, из-за чего начался конфликт. Как мне рассказали, Джесси Блэкер сам спровоцировал драку. Дальше ситуация закрутилась как снежный ком. Поначалу Никита Клещенко не отвечал на неоднократные провокации в его сторону, и это не попало в кадр. Затем оба игрока не смогли сдержать эмоций и произошло то, что произошло.

Хочу подчеркнуть, что у Никиты Клещенко не было никакого умысла нанести травму своему одноклубнику. Очень жаль, что все так получилось. Желаю Джесси Блэкеру скорейшего выздоровления. Уверен, что руководство и тренерский штаб "Барыса" разберутся с данным инцидентом. Бесспорно, оба игрока понесут наказания. В любом случае нельзя выносить сор из избы, все разногласия должны решаться внутри команды", - заявил он.

Напомним, защитники "Барыса" Джесси Блэкер и Никита Клещенко подрались на тренировке. Инцидент произошел перед вылетом команды в Уфу на гостевую серию. У Блэкера в результате потасовки сломана челюсть. Оба игрока на выезд не поехали.

Сегодня, 22 ноября, "Барыс" на выезде сыграет с "Салаватом Юлаевым", а 24-го - с питерским СКА.