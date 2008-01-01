"Михайлис прокомментирует". В "Барысе" сделали заявление о драке хоккеистов на тренировке

Клещенко сломал Блэкеру челюсть.

Джесси Блэкер. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 00:08

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментирует драку между защитниками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером после матча в Уфе. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в пресс-службе клуба.

В воскресенье, 22 ноября, казахстанский клуб на выезде сыграет с "Салаватом Юлаевым". После встречи состоится традиционная пресс-конференция главных тренеров, где, как ожидается, Михайлис и разъяснит произошедшее.

Напомним, в Сети появилось видео, на которым якобы на тренировке перед выездом Клещенко сломал Блэкеру челюсть. Обоих хоккеистов не оказалось в числе тех, кто отправился на выезд. 

Хоккеисты "Барыса" подрались на тренировке. Блэкеру сломали челюсть

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Сегодня 00:08
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