"Михайлис прокомментирует". В "Барысе" сделали заявление о драке хоккеистов на тренировке

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментирует драку между защитниками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером после матча в Уфе. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в пресс-службе клуба.

В воскресенье, 22 ноября, казахстанский клуб на выезде сыграет с "Салаватом Юлаевым". После встречи состоится традиционная пресс-конференция главных тренеров, где, как ожидается, Михайлис и разъяснит произошедшее.

Напомним, в Сети появилось видео, на которым якобы на тренировке перед выездом Клещенко сломал Блэкеру челюсть. Обоих хоккеистов не оказалось в числе тех, кто отправился на выезд.

Хоккеисты "Барыса" подрались на тренировке. Блэкеру сломали челюсть