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"В конец обнаглели". В России отреагировали на драку хоккеистов "Барыса"

Инцидент произошел на тренировке.

"В конец обнаглели". В России отреагировали на драку хоккеистов "Барыса"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

У главного тренера ХК "Барыс" Юрия Михайлиса нет авторитета перед легионерами клуба, считает российский журналист и инсайдер Алексей Шевченко. В телеграм-канале "Держи передачу" он поделился своим мнением об информации о драке хоккеистов казахстанской команды.

Напомним, сегодня появилось видео, на котором якобы возник конфликт между защитниками "Барыса" на тренировке - Никита Клещенко сломал челюсть Джесси Блэкеру. 

"Теперь к "Барысу". Группировок там нет в полном смысле слова, но обстановка так себе. Иностранцы (неважно какой у них паспорт) в конец обнаглели и ведут себя отвратительно. Им все позволено, им слова не скажи. В такой ситуации главный тренер должен чистить команду, но он иностранцев побаивается и позволяет им все. Говорят, что на разборах игры они могут спорить с тренером, говорить, что виноваты другие, но только не они. У Клещенко не было претензий к Блэкеру, но тот сыграл подленько и поехал, как будто ничего не случилось. Ну и получил", - написал Шевченко.

Отметим, что "Барыс" отправился на выезд. И в списке игроков Клещенко и Блэкера не оказалось. 

Хоккеисты "Барыса" подрались на тренировке. Блэкеру сломали челюсть

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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