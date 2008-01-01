"Барыс" назвал состав на гостевые матчи КХЛ против "Салавата Юлаева" и СКА

Тренерский штаб "Барыса" обнародовал список игроков, которые отправляются в очередное выездное турне, сообщается на сайте клуба.

Столичная команда проведет два гостевых матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ - в Уфе и Санкт-Петербурге.

Вратари: Денис Каратаев, Хенрик Карлссон, Йони Ортио;

Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Леонид Метальников, Алексей Маклюков, Виктор Сведберг, Диллон Хетерингтон, Егор Шалапов;

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Фил Варон, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Аркадий Шестаков.

Матч с "Салаватом Юлаевым" пройдет 22 ноября, а со СКА - 24-го. В прямом эфире их покажут Qazsport и КХЛ-ТВ.