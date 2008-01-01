Шанс для Михайлиса. Почему "Барыс" должен обыгрывать обладателя Кубка Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс"
способен начать с победы очередную выездную серию в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ). Уфимский "Салават Юлаев"
не выглядит силой, у которой подопечные Юрия Михайлиса
не смогут взять очки. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
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Столичная команда не знает побед три матча подряд и в любой момент может покинуть зону плей-офф, в которой наметилась высокая турнирная плотность. Матч в Уфе может сохранить восьмую позицию для "Барыса" или отправит его в мясорубку с конкурентами. Михайлису важно зацепиться за очки именно в этой игре, ведь дальше будет гостевой матч со СКА.
Почему есть шанс? В начале ноября в Уфе ничью удержал "Куньлунь", который в плей-офф может выйти только чудом, а сейчас "Салават Юлаев" вернулся домой после непростой выездной серии. Два поражения в трех матчах: в двух играх потребовались овертаймы. Перед встречей с "Барысом" российский клуб сыграет с московским "Спартаком", и вряд ли встреча будет простой.
"Барыс", конечно, тоже не впечатляет, но команде нужно собраться и показать тот хоккей, ради которого она организовалась в один состав. Казахстанский клуб остается в группе соперников, претендующих на два места в плей-офф. А "Салават Юлаев" идет шестым с 34 очками. Два-три неудачных матча от уфимцев - и квартет с "Барысом" сможет настичь бывших обладателей Кубка Гагарина.
В Уфе важно и нужно выигрывать. После матча со СКА, в котором добыть очки будет сложнее, состоится пятиматчевая домашняя серия. В соперниках - "Спартак", "Локомотив" и "Торпедо". Уверенность перед этими играми не помешала бы. Тем более, что "Барыс" уже в Уфе выигрывал (3:2 ОТ) в этом сезоне, а в прошлом - победил в трех из четырех противостояний.
Михайлису нужно показать, что успехи его неслучайны, а "Барыс" может обыгрывать серьезных конкурентов. Столичный клуб обладает неплохим подбором исполнителей, но никак не может найти свою игру. Должны уже сыграться последние новички "Барыса", и тогда от казахстанской команды можно требовать серьезных результатов. Начать можно в Уфе.
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Напомним, "Барыс" продолжит регулярный чемпионат в КХЛ 22 ноября выездным матчем в Уфе с "Салаватом Юлаевым", а еще через два дня сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. После 24 игр казахстанский клуб набрал 25 очков и находится на восьмом месте в Восточной конференции.
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