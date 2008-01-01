Пора кого-то выгнать. Как Михайлис снова перетасовал нападение "Барыса" и не угадал с экспериментом

Лидеры не помогли команде в последнем матче.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:23
Казахстанский форвард Роман Старченко вернулся в первую атакующую тройку "Барыса", а Никита Михайлис, который является одним из клубных снайперов, опустился в третью. И это не все перемещения по составу от тренерского штаба Юрия Михайлиса. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб проиграл два последних матча, поэтому в игре с "Авангардом" нужны были изменения. В ударном трио сохранили свои места канадцы Фил Варон и Мэтт Фрэттин. Старченко заменил Линуса Виделля, а ведь шведский хоккеист практически бессменно играл в первой тройке с начала чемпионата.



Шведский ветеран перебрался во вторую тройку - к Кертису Волку и Якобу Лилье. Кстати, это еще один устоявшийся дуэт в последних матчах. В третье атакующее трио переместили Михайлиса. 25-летний казахстанец остановился на семи забитых голах и в последнем матче играл с Аркадием Шестаковым и Антоном Сагадеевым.

В матче с "Авангардом" смог отличиться только Лилья, которого никуда не двигали. Вторую шайбу забил Дмитрий Гурков, который является форвардом четвертого звена. Таким образом, очередной эксперимент не дал положительного результата. Предположим, что качественный скачок возможен только после отказа от услуг кого-то из фаворитов. "Барысу" нужна серьезная встряска, а не перемещение игроков между игровыми сочетаниями. Возможно, именно так можно оздоровить ситуацию.

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Добавим, что следующий матч "Барыс" проведет в Уфе с "Салаватом Юлаевым". Игра состоится 22 ноября, а еще через два дня пройдет матч со СКА в Санкт-Петербурге. После 24 встреч казахстанский клуб сохранил место в топ-8 Восточной конференции с 25 очками.

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Метки:
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:23
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