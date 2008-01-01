"Техничная и быстрая команда". Капитан "Авангарда" похвалил "Барыс" после победы в Нур-Султане

Защитник и капитан "Авангарда" Алексей Емелин отметил, что ожидания его команды от "Барыса" оправдались. Комментируя победу в Нур-Султане, он назвал хозяев быстрыми и техничными.

"Получилась очень быстрая игра, знали, что "Барыс" техничная и быстрая команда, поэтому, готовились. В принципе ожидания оправдали надежды, игра была интересной, смогли выполнить свой план и реализовать свои моменты", - цитирует Емелина сайт КХЛ.

Напомним, "Авангард" победил "Барыс" со счетом 5:2. Это поражение стало для казахстанского клуба третьим подряд.