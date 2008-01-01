"Здорово провели первый период". Тренер "Авангарда" - о победе над "Барысом"

Главный тренер хоккейного клуба "Авангард" Боб Хартли поделился своими эмоциями от победы над "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).



"Важная и такая большая для нас выездная победа. Заключительный матч выездной серии, и, конечно, приятно закончить этот выезд на такой хорошей ноте. Мы знаем, какое непримиримое соперничество между нашими командами длится на протяжении многих лет. Мы здорово провели первый период. Во втором и третьем также агрессивно и грамотно действовали, в каждом забивали. Все игроки выложились на сто процентов и проделали невероятный объем работы. Стоит отметить звено Дениса Зернова, они полностью доминировали", - приводит его слова пресс-служба "Барыса".



Отметим, что омичи победили в столице Казахстана со счетом 5:2. Следующую игру "Авангард" проведет на своем льду с "Ак Барсом" 23 ноября, а "Барыс" днем ранее в гостях сыграет с "Салаватом Юлаевым".