Тренер "Барыса" нашел объяснение третьему поражению подряд в КХЛ

Следующая игра намечена на 22 ноября.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 22:42
Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Юрий Михайлис прокомментировал неудачную игру с "Авангардом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

"В первом периоде команда соперника превосходила нас в движении и борьбе. В каких-то моментах у нас была потеря концентрации. Ожидали, что команда соперника будет быстро уходить в контратаку, подключается третий и четвертый игрок. Второй и третий период где-то выровняли ситуацию, желание было исправить ход игры, сравнять счет. В каких-то моментах это получалось, позиционные атаки неплохие были. Но в целом опять пропускали контратаки и получали гол", - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Отметим, что домашняя серия обернулась для казахстанского клуба тремя поражениями подряд. Ранее "Барыс" проиграл минскому "Динамо" (1:4) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2, по буллитам).

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против "Салавата Юлаева" 22 ноября.
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Михайлис Юрий
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 22:42
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