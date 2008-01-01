"Дубль Зернова, три передачи Буше". КХЛ - о поражении "Барыса" от одного из лидеров "Востока"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор матча "Барыс" - "Авангард".



Встреча прошла в столице Казахстана и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.



"В гости к "Барысу", неудачно проводящему домашнюю серию (два поражения от минского "Динамо" и "Магнитки"), приехал "Авангард", который в Хабаровске поровну разделил очки с "Амуром". Главный тренер гостей Боб Хартли сделал лишь одну перестановку в составе, заявив в четвертом звене Илью Каблукова. Наставник хозяев Юрий Михайлис в поисках оптимальных сочетаний поменял местами две первые пары защитников и произвел ротацию крайних нападающих в первых трех звеньях: Роман Старченко перешел из третьего в первое, Линус Виделль - из первого во второе, Никита Михайлис - из второго в третье.



Все эти перестановки не сильно помогли. Гости имели заметное преимущество, для достижения которого, кажется, не прикладывали сверхусилий. За первые два периода шайба шесть раз (причем все - в равных составах) побывала в воротах Йони Ортио, проводившего 17-й матч подряд. Две из них, правда, засчитаны не были, но и оставшиеся четыре вполне наглядно демонстрировали соотношение сил. Характерно, что очки при этом набрали девять разных хоккеистов, включая вратаря Игоря Бобкова. Хозяева же смогли забить лишь один гол. Сделал это Якоб Лилья еще в середине первого периода. А в начале третьего он же отправился на скамейку штрафников - вероятно, нарушив план попытаться "вернуться в игру" при помощи быстрого гола. Тем не менее вернуться - пусть и не так быстро - "барсам" удалось. Счет сократил Дмитрий Гурков, тем самым отметив свой сотый матч в КХЛ. Астанчане стали запирать гостей в их зоне; добились численного преимущества, но провели его не очень-то убедительно.



Когда составы выровнялись, счет почти сразу же увеличился. Денис Зернов сделал дубль, а Рид Буше записал в свой актив третью результативную передачу. После этого игра вновь переместилась в зону "Авангарда", где по большей части и продолжалась до финальной сирены", - говорится в тексте.



Отметим, что домашняя серия обернулась для казахстанского клуба тремя поражениями подряд. Ранее "Барыс" проиграл минскому "Динамо" (1:4) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2, по буллитам).



Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против "Салавата Юлаева" 22 ноября.