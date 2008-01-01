"Барыс" пропустил пять шайб от "Авангарда" и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

"Барыс"
завершил домашнюю серию поражением от "Авангарда"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ). Причем казахстанский клуб уступил в третьей игре кряду, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
Очень ударно команды выдали первый период в плане результативности. Если омичи трижды огорчили Йони Ортио усилиями Дениса Зернова
(5-я минута), Наиля Якупова
(9-я) и Алексея Емелина
(17-я) то хозяева лишь раз нашли ключи к воротам Игоря Бобкова, когда отличился Якоб Лилья
(12-я).
Вторую 20-минутку астанчане провели более сконцентрировано, хоть и позволили Кириллу Е. Семенову (39-я) забить четвертый гол.
В третьем периоде Дмитрий Гурков
(46-я) сократил разрыв в счете до двух шайб. Однако спасти матч хозяева не сумели. Более того, Зернов забил пятый гол своей команды, тем самым оформив дубль.
В предыдущих двух домашних играх "Барыс" проиграл минскому "Динамо" (1:4) и магнитогорскому "Металлургу" (1:2, по буллитам).
Несмотря на поражение, казахстанский клуб с 25 очками остался на восьмом месте в Восточной конференции, в которой омичи закрепились на второй позиции, набрав 38 баллов.
Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде против "Салавата Юлаева" 22 ноября.