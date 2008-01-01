Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" против "Авангарда"

Начало игры в 19:30.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:30

Сегодня, 18 ноября, казахстанский "Барыс" проведет очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут омский "Авангард". Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по столичному времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

В таблице Восточной конференции "Барыс" занимает восьмое место, набрав 25 очков в 23 играх. 

"Авангард" возглавляет дивизион Чернышева - 36 очков после 26 матчей.

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 11:30
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