Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" против "Авангарда"

Сегодня, 18 ноября, казахстанский "Барыс" проведет очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут омский "Авангард". Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по столичному времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

В таблице Восточной конференции "Барыс" занимает восьмое место, набрав 25 очков в 23 играх.

"Авангард" возглавляет дивизион Чернышева - 36 очков после 26 матчей.