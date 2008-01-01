КХЛ отменила наказание для удаленного до конца матча хоккеиста "Барыса"

Накануне он не смог доиграть матч.

Егор Петухов. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:21

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отменил наказание для казахстанского форварда "Барыса" Егора Петухова, сообщается на сайте клуба.

Накануне в матче против магнитогорского "Металлурга" хоккеист получил дисциплинарный штаф до конца игры (5+20).

"По итогам заседания было принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего Егора Петухова по пункту 1.15 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар клюшкой)", - говорится в сообщении лиги.

Таким образом, Петухов сможет принять участие в ближайшем матче "Барыса" в регулярном чемпионате, который состоится завтра, 19 ноября, в Нур-Султане против "Авангарда".

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Сегодня 19:21
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