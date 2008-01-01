Упереться с "Авангардом", или как "Барыс" может закрепиться в топ-8 в КХЛ

Казахстанский "Барыс" теряет преимущество по потерянным очкам над конкурентами по Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Юрия Михайлиса из-за COVID-19 получила запас по несыгранным матчам, но сейчас может не закрепиться в зоне плей-офф турнира. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



После поражения от "Металлурга" казахстанский клуб опустился на восьмое место в Восточной конференции. 25 набранных очков помогают сохранять позицию в топ-8, но конкуренты приблизились на максимально близкую дистанцию. Новосибирская "Сибирь" при равенстве очков обошла дружину Михайлиса по большему количеству побед в основное время.







Последние неудачи помешали хабаровскому "Амуру" (22 очка) и нижегородскому "Торпедо" (24 очка) повторить маневр "Сибири". Причина проста - казахстанский клуб критически мало выигрывает матчи, где получает преимущество в счете. "Барыс" может взять очко в такой игре, но если бы обыгрывал соперника за 60 минут, то уже не вникал бы в турнирные расклады.



Но "Барыс", с его недоработками в игре и проблемами в комплектации еще не готов быть в топ-6. Ошибаются все, и даже лидеры конференций, но команда из Казахстана сейчас не выглядит той силой, которая готова к серьезным испытаниям. Финальный этап борьбы за место в плей-офф зависит от того, отпустят ли хватку конкуренты, а не от заслуг "Барыса".



Казахстанский клуб практически потерял контроль над ситуацией. Или даже не контроль, а "бонус", который получил совсем случайно. Стартовые удачные матчи и удобные соперники закончились, а каких-то других доводов уже не находится. После матча с "Йокеритом" "Барыс" как-будто что-то потерял, и даже разгром от "Локомотива" был не таким болезненным.



"Барыс" загнал себя в такую ситуацию, когда соперники вот-вот настигнут, а из-за невзрачной игры от вас могут отвернуться и болельщики. Клуб из Нур-Султана мог и раньше не быть в фаворитах, но показывал такой горячий и неуступчивый хоккей, что результат отходил на второй план. Сейчас, к сожалению, этого нет. Михайлис сам говорит о том, что у игроков неправильный настрой, но встряхнуть их не всегда может.







Как же реабилитироваться? Бросить вызов "Авангарду". Омичи в лидерах конференции, но лучшего раздражителя не найти. Матчи с географическими соседями всегда полны эмоций и борьбы. Если "Барыс" сможет устоять в борьбе с российской командой, то можно подумать о процессе выздоровления. В игре с "Металлургом" были неплохие моменты, а теперь их нужно закрепить. Потенциал на восьмое место есть - осталось его реализовать.



Кто следующий на выход. В "Барысе" расстались с казахстанским защитником, которого Михайлис хотел "вернуть" в КХЛ



Добавим, что матч "Барыса" с "Авангардом" в Нур-Султане пройдет завтра, 19 ноября. У казахстанской команды 25 очков в 23 играх, а у российского клуба - 36 в 26. Подопечные Михайлиса в последнем матче проиграли "Металлурга" (1:2 ОТ), а "Авангард" на выезде победил "Амур" в Хабаровске (3:2).