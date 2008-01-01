"Во втором периоде сталевары перебросали "барсов". КХЛ - о втором подряд поражении "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор к матчу между "Барысом" и магнитогорским "Металлургом".



Встреча прошла в столице Казахстана и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.



"Cоперники в последнее время выступают не очень успешно. Астанчане из трех матчей проиграли два, а общий счет шайб в них составил 5:12. Магнитогорцы и вовсе одну встречу из шести. По этому поводу Илья Воробьев перемешал все пары защитников, поднял в третье звено Харри Песонена, а в ворота вернул Юхо Олкинуору. Юрий Михайлис разбил вторую пару защитников - к Даррену Дицу поставил Алексея Маклюкова, а Диллона Хетерингтона попробовал в сочетании с Егором Шалаповым - и вернул в третью тройку Антона Сагадеева.



Первый период прошел без особенных обострений и, как следствие, без заброшенных шайб. Не то чтобы обе команды отсиживались в обороне, просто подавляющее большинство атак не были опасными.



Вторая двадцатиминутка получилась более интересной и насыщенной. Считая с концовки первого отрезка и до середины второго магнитогорцы трижды оставались в меньшинстве, и на третий раз хозяева численное преимущество реализовали. Отличился Фил Варон, открывший счет и в матче, и своим голам в КХЛ - в предыдущих четырех матчах на его счету было три результативных передачи. До перерыва счет на табло не изменился, хотя сталевары были поактивнее и значительно перебросали "барсов".



А сразу же после перерыва Николай Прохоркин восстановил равновесие. В дальнейшем соперники стали действовать еще строже, чем в первом периоде, а в овертайме игра обострилась, и вся дополнительная пятиминутка прошла без единой остановки. Самый реальный шанс поставить точку имели гости, когда Тэйлор Бек с Артемом Земченком вырвались "два в одного", но последний не попал в створ.



Дело дошло до серии бросков для выявления победителя, где точнее были магнитогорцы", - говорится в тексте.



После этой неудачи "Барыс" с 25 очками расположился на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч казахстанский клуб проведет на своей арене против "Авангарда" 19 ноября.