"Бились и кусались". Олимпийский чемпион и автор победного буллита из "Магнитки" оценил противостояние с "Барысом"

Нападающий "Металлурга", олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России Николай Прохоркин, забивший шайбу и победный буллит в матче против "Барыса", отметил, что казахстанский клуб доставил его команде больше проблем, чем ожидалось, сообщает корреспондент Vesti.kz. По его мнению, это было противостояние двух равных оппонентов.

"Сегодня явно не хотела проигрывать команда "Барыс". Не то, что мы хотели, скажем так, увидеть. Понимали, что не будет просто, но они сделали еще сложнее. И бились, и кусались, и атаковали. Я думаю, что счет все-таки по игре. Что в основное не удалось никому победить. Две более или менее равные были команды. Именно на сегодняшний день", - прокомментировал Прохоркин на пресс-конференции.

"Конечно, не можем не отметить вратарей: отбивать - это их работа, потому что в створ очень много летит. Но очень много бросков от синей линии или с полборта - которые бросок ради броска, скажем так. Сейчас такой хоккей практикуется - чтобы было больше бросков и набросов, и можно было где-то поймать добивание. Так и получается, что после игры в графе бросков большие цифры", - добавил форвард.

Напомним, основное время матча в Нур-Султане завершилось ничьей - 1:1, а в серии буллитов точнее были хоккеисты российского клуба.

Первая шайба форварда из НХЛ, удаление до конца матча и буллиты. "Барыс" упустил победу над "Металлургом"