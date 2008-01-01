Канадский легионер "Барыса" назвал "слабость", которая мешает забивать больше голов в КХЛ

Форвард "Барыса" Фил Варон после встречи с "Металлургом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировал дебютный гол в турнире и назвал "слабость" казахстанской команды, передает корреспондент Vesti.kz.



Казахстанский клуб вел в счете после гола Варона в большинстве, но основное время матча завершилось вничью, а по буллитам матч выиграли россияне.



- Я думаю, что сегодня мы играли лучше, чем мы играли в воскресенье против минского "Динамо". Действовали более организовано. Но я уверен, что мы можем лучше играть. Все лучшее, что было сегодня, мы перенесем на матч с "Авангардом", - считает Варон.



- Прокомментируйте свой послематчевый буллит?

- Я люблю делать обманное движение, чтобы заставить вратаря среагировать и поехать в другую сторону. Я был уверен, что прием сработает. Но вратарь вовремя переместился и сделал хороший сэйв. Возможно, мне нужно было сделать паузу продолжительнее, чтобы освободить пространство.



Мне кажется, нам не хватает уверенности в атаке. Как только она придет, мы начнем забивать. Нам нужно перенести это с тренировочного процесса в игру. Вся уверенность приходит и от хороших и успешных тренировок.



Что касается гола, то нам удалось выиграть шайбу в зоне атаки. Она пришла в Диц, он бросил, а от конька защитника шайба прилетела в мою зону. Броском в касание я постарался посильнее бросить - она залетела в незащищенный угол ворот.



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Ранее мнением о матче поделились главные тренеры команд. Юрий Михайлис прокомментировал фол и удаление Егора Петухова, а Илья Воробьев высказался о характере игры, где с игры команды забили два гола.



Напомним, "Барыс" продолжит домашнюю серию матчем с омским "Авангардом", которая состоится 19 ноября. До приезда в Казахстан российская команда обменялась победами с "Амуром" в Хабаровске (1:2 и 3:2). "Авангард" занимает второе место на "Востоке" с 36 очками.