"Мне сказали - удаления не было". Тренер "Барыса" - об ошибках в матче с "Металлургом" и фоле Петухова

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после встречи с "Металлургом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировал удаление до конца матча Егора Петухова и высказался об игре своих подопечных, передает корреспондент Vesti.kz.



Основное время завершилось вничью (1:1), а в буллитной серии сильнее оказались россияне.



- Мы сегодня играли лучше, чем предыдущую игру. Хорошая была и плотная игра. Плотная средняя зона. Были моменты и забить. Забили большинство, хорошо бросили. Где-то начало третьего периода мы проспали. В позиционной атаке неправильно сыграли ребята. В целом я доволен игрой. Был хороший настрой. Самоотдача, дисциплина, но в лотерее нам не повезло немножко. Могли и в овертайме забить, - поделился Михайлис.



- Как прокомментируете удаление Егора Петухова, и как это повлияло на матч?

- Скорее всего, удаления там не было. Но я еще видимо не смотрел. Мне оператор сказал, что, скорее всего, удаления там не было. Конечно, это повлияло. Егор - это наш джокер. В атаке, где он отбирают шайбу. Он играет и в меньшинстве. На других ребят упала эта нагрузка. Потеря существенная была.



- Что скажете по накалу страстей в матче?

- Было на грани фола. И где-то провоцировали нас. Были провокации с обеих сторон. Благо, наши ребята терпели и не отвечали на тычки и грубость. Команда подготовилась. Они понимали, что любое ударение, это чревато.



- Чего не хватает "Барысу" перед матчем с "Авангардом"?

- Будем просить ребят, чтобы играли плотно. Соперник очень быстрый. Все матчи в прошлом сезоне проходили в накале страстей. Будем просить, чтобы играли строго, дисциплинировано и надежно.



Кто следующий на выход. В "Барысе" расстались с казахстанским защитником, которого Михайлис хотел "вернуть" в КХЛ



Напомним, "Барыс" продолжит домашнюю серию матчем с омским "Авангардом", который состоится 19 ноября. До приезда в Казахстан российская команда обменялась победами с "Амуром" в Хабаровске (1:2 и 3:2). "Авангард" занимает второе место на "Востоке" с 36 очками.