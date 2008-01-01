"Мы молодцы, что забрали два очка". Тренер "Металлурга" - о волевой победе над "Барысом"

Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев после встречи с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал, за счет чего удалось обыграть казахстанский клуб, передает корреспондент Vesti.kz.



Решающей стала послематчевая буллитная серия, где успешнее оказались магнитогорцы (1:2 ОТ).



- Хорошая очень игра с обеих сторон. И жесткая в меру. Никто не хотел проигрывать. Мы молодцы, что забрали два очка, - считает Воробьев.



- Больше ста бросков за три матча и всего три гола. Что скажете?

- Когда в силу причин не так ярко выступаем, тогда в последний момент нет свежести. Будем работать и будем забивать. Надеюсь, что сегодня мы это переломили.



- 1:1 - это заслуга вратарей и защитников или недоработка нападающих?

- Мы взяли два очка. Это заслуга всей команды.



Кто следующий на выход. В "Барысе" расстались с казахстанским защитником, которого Михайлис хотел "вернуть" в КХЛ



Напомним, "Барыс" продолжит домашнюю серию матчем с омским "Авангардом", которая состоится 19 ноября. До приезда в Казахстан российская команда обменялась победами с "Амуром" в Хабаровске (1:2 и 3:2). "Авангард" занимает второе место на "Востоке" с 36 очками.