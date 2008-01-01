"Был удачный отскок". Форвард из НХЛ забросил первую шайбу за "Барыс"

Канадский форвард Фил Варон забросил свою первую шайбу за "Барыс", которая также стала для него дебютной в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий отличился в домашнем матче с "Металлургом". В середине второго периода он реализовал большинство с передачи Даррена Дица и Романа Старченко, открыв счет во встрече.

"Даррен сделал больший объем работы. Неплохо бросил, там был отскок удачный от конька. Шайба прилетела ко мне и мне, в общем-то, ничего не оставалось, кроме как забить ее в ворота", - прокомментировал Варон в эфире телеканала Qazsport после второго периода.

Напомним, центральный нападающий минувший сезон начинал в "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз", откуда перешел в "Лаваль Рокет". Он был выбран клубом "Сан-Хосе Шаркс" в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Также выступал за "Баффало Сэйберз", "Оттаву Сенаторз" и "Филадельфию Флайерз". Все в НХЛ Варон провел 97 матчей.

В "Барыс" форвард перешел в конце октября. Его контракт рассчитан на один сезон.