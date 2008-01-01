Первая шайба форварда из НХЛ, удаление до конца матча и буллиты. "Барыс" упустил победу над "Металлургом"

ХК "Барыс" потерпел поражение от магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой гостей 2:1 в серии буллитов.

Первый период прошел без голов. Самым значимым в нем был момент с удалением казахстанского форварда Егора Петухова, который за удар клюшкой покинул лед до конца матча.

В середине второго периода "Барыс" повел в счете. Свою первую шайбу за казахстанский клуб забросил канадский форвард Фил Варон, реализовав большинство. Ассистировали ему капитан Даррен Диц и Роман Старченко, для которого этот матч стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

Хоккеисты "Металлурга" сравняли счет в самом начале третьего периода, в первой же смене.

Счет 1:1 продержался до конца основного времени. В овертайме команды тоже не смогли выявить сильнейшего. В итоге исход матча решался в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты "Металлурга".

Ворота "Барыса" в этом матче защищал Йони Ортио. Подробнее со статистикой можно ознакомиться по этой ссылке.

Следующий матч казахстанский клуб проведет в четверг, 19 ноября, на своей арене против "Авангарда".