"Барыс" назвал состав на домашний матч с "Металлургом"

Тренер поменял защитников в звеньях.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 18:18

ХК "Барыс" определился с составом на игру с "Металлургом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 17 ноября, в Нур-Султане и начнется в 19:30.

Вратарь: Йони Ортио;
Виктор Сведберг - Джесси Блэкер, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Линус Виделль;
Алексей Маклюков - Даррен Диц, Никита Михайлис - Кертис Волк -  Якоб Лилья;
Диллон Хетерингтон - Егор Шалапов, Роман Старченко - Антон Сагадеев - Аркадий Шестаков;
Максим Мусоров - Тамирлан Гайтамиров, Алихан Асетов - Дмитрий Гурков - Егор Петухов.

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Сегодня 18:18
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