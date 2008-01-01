"Барыс" назвал состав на домашний матч с "Металлургом"

ХК "Барыс" определился с составом на игру с "Металлургом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 17 ноября, в Нур-Султане и начнется в 19:30.

Вратарь: Йони Ортио;

Виктор Сведберг - Джесси Блэкер, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Линус Виделль;

Алексей Маклюков - Даррен Диц, Никита Михайлис - Кертис Волк - Якоб Лилья;

Диллон Хетерингтон - Егор Шалапов, Роман Старченко - Антон Сагадеев - Аркадий Шестаков;

Максим Мусоров - Тамирлан Гайтамиров, Алихан Асетов - Дмитрий Гурков - Егор Петухов.

Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" против "Магнитки"



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