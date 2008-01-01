"Барыс" обыграет "Металлург", или как команда Михайлиса играла с обладателем Кубка Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс" принимает на своем льду магнитогорский "Металлург" и может прервать очередную серию неудач в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об одном из самых успешных противостояний в лиге для столичной команды - в материале корреспондента Vesti.kz.



Соперники встречались на турнире 42 раза. 17 побед на стороне "Барыса", а 25 матчей отошли к бывшим обладателям Кубка Гагарина. Одним из ярких событий в дуэли был четвертьфинал прошлого розыгрыша плей-офф: "Барыс" с Андреем Скабелкой закрыл серию за пять игр.



В 2012 году конкуренты еще раз встречались в плей-офф, но в этот раз "Барыс" упустил путевку в полуфинал со счета 3:1 в серии. В новом розыгрыше регулярного чемпионата команды рядом в турнирной таблице, но шестое и седьмое места, которые занимают соперники, разделяют восемь очков и четыре не сыгранных "Барысом" матча.



Если "Барыс" настроен на серьезный результат в турнире, то матч с "Металлургом" - это неплохой вариант для начала успешной серии. Во-первых, "Барыс" умеет играть против "Металлурга". Во-вторых, российская команда проиграла два выездных матча подряд, уступив "Трактору" (2:1 ОТ) и "Сибири" (3:2).



Несколько цифр последних противостояний "Барыса" с "Металлургом"



- "Барыс" выиграл пять встреч подряд в Магнитогорске с разницей шайб 10:4;



- "Барыс" победил в трех из пяти встреч, которые соперники проводили в Нур-Султане;



- В трех последних домашних победных матчах "Барыс" забивал "Металлургу" по четыре-пять шайб;



- Даррен Диц забил шесть шайб "Металлургу" в очных матчах и стал одним из лучших снайперов среди действующих игроков;



- "Металлург" выиграл восемь встреч у казахстанцев, если победителя не выявляли за 60 минут. У "Барыса" три победы.



- В новом сезоне "Барыс" чаще играл за пределами 60 минут и выиграл половину встреч (четыре из восьми). У "Металлурга" статистика - 3:2.

- В последнем матче команд, который принес победу "Барысу" в серии плей-офф, дублями отметились Антон Сагадеев и Павел Акользин. Еще один гол забил Диц (5:2).







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Добавим, что матч "Барыса" с "Металлургом", который начнется в 19:30, покажут в прямом эфире. Казахстанский клуб перед матчем с магнитогорцами проиграл минскому "Динамо". После поражения Юрий Михайлис рассказал о слабостях своей команды, которые нужно исправить.



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