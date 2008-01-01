Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" против "Магнитки"

Сегодня, 17 ноября, казахстанский "Барыс" проведет очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут магнитогорский "Металлург". Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

В таблице Восточной конференции "Барыс" занимает седьмое место, набрав 24 очка в 22 играх. "Металлург" располагается строчкой выше с отрывом в восемь очков при 26 сыгранных матчах.