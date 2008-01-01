Где голы, Михайлис? Снайпер "Барыса" после яркого старта в КХЛ выдал серию безрезультативных игр

Один из лучших снайперов "Барыса" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Михайлис не может забить уже семь матчей подряд. Результативность форварда упала после первого "большого" удаления в Лиге. Некоторые моменты карьеры - в материале корреспондента Vesti.kz.



25-летний игрок с первых матчей нового сезона повел за собой "Барыс", забив пять голов в стартовых шести встречах. О Михайлисе заговорили, как о об открытии сезона или новой лидере для сборной Казахстана. Умелыми и результативными действиями нападающий оправдывает выданные авансы, а вот забивать перестал.



В новом "Барысе" Михайлис остается одним из самых опасных игроков, но почти месяц он не может забить гол. Возможно, что на игре форварда сказалось недомогание, о котором ранее говорил Юрий Михайлис. С психологической точки зрения, на игру "десятого" номера мог повлиять дисциплинарный штраф до конца матча во встрече с "Салаватом Юлаевым".



Михайлис играет также много, создает моменты, бросает по воротам, но после выезда в Уфу он отличился лишь дважды, а в последних играх только ассистирует. Казахстанский форвард, как потенциальный лидер "Барыса", должен преодолеть эту ситуацию. Столичному клубу не хватает яркой игры от Михайлиса.



Пройден практически экватор турнира, и нападающий еще может замахнуться на личный снайперский рекорд в регулярном чемпионате. Он забил семь голов, а два прошлых турнира завершал с 17-ю шайбами. Для достижения новой вершины есть все - осталось вернуть уверенность. Поможет первый гол. Возможно, что он случится в одном из ближайших матчей.







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Добавим, что домашнюю серию игр "Барыс" продолжит завтра, 17 ноября, когда сыграет с "Металлургом". Еще через два дня - с "Авангардом". Оба соперника, как и "Барыс", играют в Восточной конференции. Магнитогорцы идут шестыми с 32 очками, а омичи - вторыми с 34 баллами (лидируют в дивизионе Чернышева).



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