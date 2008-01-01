Забивает, но "Барыс" проигрывает. История невезучего снайпера из команды Михайлиса

Шведский форвард Якоб Лилья мог расстаться с "Барысом" после неубедительных стартовых игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а после двух месяцев в турнире он вышел в лидеры среди нападающих казахстанского клуба. Но и тут не обошлось без "проблем". Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



27-летнего нападающего со старта начали хвалить за огромный объем, но его результативность не помогала его репутации. Лишь в четвертом матче турнира Лилья наконец забил, а "Барыс" выиграл у "Куньлуня". Сейчас у флангового форварда семь забитых голов, и он догнал Никиту Михайлиса (7+4), но еще уступает Даррену Дицу (10+3).



Голы Якоба Лильи в КХЛ



1. "Барыс" - "Куньлунь" - 3:2;



2. "Автомобилист" - "Барыс" - 3:2;



3. "Барыс" - "Йокерит" - 4:5 ОТ;



4. "Сибирь" - "Барыс" - 3:1;



5. "Барыс" - "Куньлунь" - 2:1;



6. "Нефтехимик" - "Барыс" - 1:2;



7. "Барыс" - "Сибирь" - 1:4.



В матче с нижнекамской командой гол Лильи стал победным, а в четырех матчах шайбы шведского форварда не привели к победе в основное время. Дважды нападающий отличился в большинстве. Неплохая статистика, а на фоне "Барыса" очень даже приличная.



Но голы должны приводить к победам, а в случае с Лильей только в 50 процентах случаев клуб выигрывает. Еще один раз шведский форвард был близок к тому, чтобы помочь крупно обыграть финский "Йокерит", но матч закончился неожиданным поражением в овертайме со счета 4:0.



Таким образом, 27-летний форвард оправдал свое приглашение, но ведущему снайперу "Барыса" нужно "поработать" над эффективностью. Тому же Михайлису, которые также забил семь голов, лишь дважды с клубом в сезоне не удалось набрать очков, если он забивал. Лилье, который сумел вернуть к себе доверие, есть над чем поработать.







Гроза аутсайдеров КХЛ, или "Барыс" с Михайлисом все-таки способен обыграть "Авангард" с "Металлургом"



Добавим, что голевая серия 27-летнего Лильи составляет два матча, а продолжить он ее сможет завтра, 17 ноября, когда "Барыс" на своем льду примет "Металлург" из Магнитогорска. Еще через два дня казахстанская команда сыграет с омским "Авангардом".