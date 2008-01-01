Гроза аутсайдеров КХЛ, или "Барыс" с Михайлисом все-таки способен обыграть "Авангард" с "Металлургом"

Казахстанский клуб "Барыс" проиграл второй матч за пять дней в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и ухудшил свои шансы в борьбе за плей-офф турнира. О перспективах команды Юрия Михайлиса, успешность которой больше похожа на вымысел, в материале корреспондента Vesti.kz.



Столичная команда набрала 24 очка в 22 матчах турнира и на бумаге сохраняет шансы на выход во вторую стадию. "Барыс" укрепил состав и делает работу над ошибками, но проиграть может любому сопернику в КХЛ. Место в топ-8 выглядит, как временное, ведь оно слабо подкреплено действиями на льду.



Минская неожиданность



Кого-то удивит поражение от "Динамо", но минчан боятся даже на "Западе". В неслабой компании со СКА, ЦСКА, "Локомотивом" и другими клуб из Беларуси сохраняет место в топ-4. Странно, что казахстанцам отдавали победу до матча. Да, "Барыс" не проиграл соперникам по статистическим показателям, но на этом все. Как рассказал Михайлис после матча, если бы слабая реализация, был бы иной результат. Возможно, но вряд ли - победный.



Голы от "Барыса"



Столичный клуб идет на втором месте среди худших команд по результативности в КХЛ. Всего 49 шайб в 22 матчах. То есть в среднем забивают два-три гола за игру, всего пару раз в сезоне забив больше. Ни в одном матче нового турнира "Барыс" не выигрывал с разницей более двух шайб. Легионеры тащат, но их усилий не хватает, чтобы клуб вышел на стабильность в результатах.







Удаление и меньшинство



В "Барысе" вроде бы победили проблемы с дисциплиной, но на результате это не сказывается с ожидаемым размахом. Столичный клуб остается в группе самых корректных команд турнира со средней эффективностью с меньшинстве (около 80 процентов), но это срабатывает пока только с командами из нижней части таблицы. Запала на более серьезных конкурентов пока не хватает.



Шесть "чистых" побед



Рижское "Динамо" (два раза), "Куньлунь" (два раза), "Северсталь" и "Нефтехимик" - все шесть побед "Барыса" в новом сезоне или половина набранных очков. Три соперника находятся вне зоны плей-офф, и лишь череповецкая команда может считаться более-менее серьезной оппозицией. Оставшиеся матчи или проиграны, или переходили за пределы 60 минут, где шансы были 50 на 50.







Зачем "Барысу" плей-офф?



Прямо сейчас - у команды нет перспектив. Есть неплохой подбор исполнителей, а цельной игры пока нет. В начале сезона или даже в его середине удавалось на эмоциях вырывать игры, а сейчас, как заметил один из игроков "Барыса", хоккеисты не проявляют характер. Не видно и того, за счет чего команда может быть успешной.



Вспоминаем матч с "Йокеритом", когда финская команда просто взяла и смела "Барыс" со льда. Никто не помог. Нет ни одного исполнителя, про которого можно было сказать, что он хорош даже на фоне поражений клуба. Даже неудержимый Даррен Диц с десятью шайбами ближе к провальному сезону, как лидер слабой команды, хоть и рекордными показателями.



Тренерский штаб Михайлиса можно понять. Они работают, но без фундамента в межсезонье весь их труд не срабатывает. "Барыс" просто не бежит. Есть несколько игр, когда команда смотрелась неплохо, но там и соперник был "не в форме". В играх с более-менее готовой оппозицией обнажаются все слабости. Когда-нибудь аутсайдеры закончатся и что тогда будет делать "Барыс"?



Игры с "Металлургом" и "Авангардом" станут показательными. Соперники умеют спотыкаться, как и "Барыс", но казахстанской команде важно зацепиться за очки. Во-первых, доказать себе и окружающим, что обыграть могут не только более слабых оппонентов, но того, кто посильнее. Во-вторых, это прямые конкуренты, которым очки отдавать нельзя.



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Добавим, что домашнюю серию игр "Барыс" продолжит завтра, 17 ноября, когда сыграет с "Металлургом". Еще через два дня - с "Авангардом". Оба соперника, как и "Барыс", играют в Восточной конференции. Магнитогорцы идут шестыми с 32 очками, а омичи - вторыми с 34 баллами (лидируют в дивизионе Чернышева).



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