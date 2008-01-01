"Уступили впервые с 2014 года". КХЛ - о поражении "Барыса" в матче с минским "Динамо"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор к матчу между "Барысом" и минским "Динамо", отметив, что астанчане проиграли белорусской команде на своем льду впервые за шесть лет.



Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.



"Барсы" оправились после разгрома в Ярославле, одержав трудовую победу над "Нефтехимиком". По сравнению с тем матчем Юрий Михайлис заменил третью пару защитников (на лед вышли Никита Клещенко с Алексеем Маклюковым), а также вернул в состав Дмитрия Гренца. У минчан, выигравших две последние встречи, значительно изменились все сочетания в атаке. В частности, в первую тройку к Брэндону Козуну поднялись Кирилл Воронин и Алексей Протас.



Именно это звено и сделало погоду в первом периоде, который минчане уже традиционно проводят очень эффективно. На этот раз они немного уступали хозяевам в активности, однако к перерыву вели 2:0. Обе шайбы забросил Козун, продливший свою результативную серию до пяти матчей, а Протас с Ворониным отличились голевыми передачами.



В третьем периоде встречи с "Нефтехимиком" хоккеисты "Барыса" допустили три невынужденных удаления, тем самым вызвав недовольство Юрия Михайлиса. Явно не похвалит он в этот раз и Кертиса Волка, в чужой зоне решившего подержаться за клюшку соперника. Волк отправился отдыхать на две минуты, но вышел обратно уже через девять секунд - ровно столько хватило Егору Шаранговичу, чтобы увеличить счет. Ну а вывел его на голевой бросок безо всяких помех все тот же Козун.



Хозяева же к тому времени успели трижды поиграть в большинстве, один из которых - аж пять минут (Роман Горбунов за колющий удар получил 5+20), но безуспешно. В следующем розыгрыше большинства они чуть было не получили четвертый гол от Шаранговича, но удача оказалась на стороне "Барыса". Выразилось это не только в несостоявшемся голе, но и в том, что следом все же сработала реализация большинства - активность Якоба Лильи на пятаке принесла плоды.



"Барсы" нарастили давление, динамовцы же, напротив, упростили игру, стараясь не рисковать понапрасну, отвечая в основном контратаками. И в одной из них, за три минуты до сирены, Воронин с передачи Протаса снял все вопросы о победителе. Минчане впервые с 2014 года обыграли "Барыс" в гостях", - говорится в тексте.



Благодаря этому успеху "динамовцы" набрали 30 очков и вышли на четвертое место на "Западе", а казахстанский клуб с 24 баллами остался на седьмой позиции в Восточной конференции. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут также на своем льду с магнитогорским "Металлургом" 17 ноября.