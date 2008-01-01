"Нужно втыкаться и биться". Защитник "Барыса" - о слабой энергии и характере в матче с "Динамо"

Защитник "Барыса" Никита Клещенко считает, что в матче с минским "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) его команде не хватало энергии и характера, передает корреспондент Vesti.kz.



Столичному клубу для успешного результата не хватило единственной шайбы Якоба Лильи, ведь в ответ они пропустили четыре гола.



- Нам не хватило энергии. Соперник был более заряженным и энергичным. Как правильно сказали, они хорошо нас встречали и не давали войти в зону. Грамотно сыграли по позициям. И самое главное, нужно больше энергии, чтобы побеждать в таких играх, - прокомментировал поражение защитник.



- Сегодня очень много было брака в игре. Если не ошибаюсь, то вторая и третья шайбы были забиты после передач назад. На синей линии были перехваты. Оцените этот аспект игры.

- Да, вы хорошо подметили. Много брака было. Много шайбы скакала. Многие вещи технические не получались. Но если не получаются технические вещи, то нужно брать энергией и характером. Нужно втыкаться и биться. По-другому такие игры никак не вытащишь. Но то, что было много брака, тут я согласен с вами.



"Барыс" второй раз в сезоне проиграл минскому "Динамо" в КХЛ



Ранее мнением о матче поделились наставники команд. Тренер "Барыса" Юрий Михайлис рассказал о слабой реализации голевых моментов, а его коллега Михаил Грабовский - о "бонусах", которые могли помочь соперникам.



Добавим, что следующие матчи "Барыс" также проведет на своем льду. Сначала казахстанцы встретятся с "Металлургом" (17 ноября), а затем - с "Авангардом" (19 ноября). Поражение от минчан не сказалось на турнирной таблице - с 24 очками "Барыс" сохранил седьмое место на "Востоке".