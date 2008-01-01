"Играли, как дома". Тренер минского "Динамо" - об уверенной победе над "Барысом" в КХЛ

Временно исполняющий обязанности главного тренера минского "Динамо" Михаил Грабовский после победы над "Барысом" в КХЛ объяснил, за счет чего удалось обыграть казахстанскую команду во второй раз в сезоне, передает корреспондента Vesti.kz.



Минская команда отправила в ворота казахстанских соперников четыре шайбы и выиграла со счетом 4:1.



- Приятно завершить это турне победой. Сложный выезд, сложные игры против серьезных соперников. Играли против быстрой и габаритной команды. Получилось довольно быстро в начале переломить ход игры и взять под свою инициативу. За счет движения. Где-то, за счет молодости.



За счет желания победить. "Барысу", наверное, нелегко играть при пустых трибунах. Отличная арена, где всегда хорошая поддержка. Наверное, им это не помогло. А мы привыкли играть на выезде при пустых трибунах. Поэтому, нам сегодня игралось практически как дома, - рассказал Грабовский.



- Команда мало пропускает. Это Фурх соскучился по игре?

- Это как-то вместе все. И вратарь соскучился по игре. И вратарь соскучился по хоккею. Работа отличная. Подготовка. Площадке где-то маленькие и быстро успевали накрывать всех. Молодые игроки готовы играть и побеждать. Тренерский штаб доволен, что в обороне у нас все получилось.



"Барыс" второй раз в сезоне проиграл минскому "Динамо" в КХЛ



Ранее мнением о матче поделился наставник "Барыса" Юрий Михайлис. По его словам, в команде нет панике после неудачных результатов, но одну слабость в "Барысе" он выделил - невысокую реализацию голевых моментов.



Добавим, что следующие матчи "Барыс" снова проведет дома. Сначала казахстанцы встретятся с "Металлургом" (17 ноября), а затем - с "Авангардом" (19 ноября).