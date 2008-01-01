"Барыс" второй раз в сезоне проиграл минскому "Динамо" в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Единственную шайбу у хозяев забросил Якоб Лилья (48-я). У победителей дублем отметился Брэндон Козун (11-я, 13-я), также забили Егор Шарангович (33-я) и Кирилл Воронин (58-я).

"Барыс" с 24 очками (22 игры) остался на седьмом месте в Восточной конференции, а "Динамо" набрало 30 баллов (25 игр) и поднялось на четвертую строчку "Запада". Для минской команды это третья подряд победа. При этом "Барыс" проиграл минскому "Динамо" на своем льду впервые с января 2014 года.

Напомним, первая игра в этом сезоне между командами состоялась 5 сентября в Минске - тогда "Динамо" одержало победу в овертайме со счетом 5:4.