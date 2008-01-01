"Хорошо вписались в состав канадские новички". КХЛ - о матче "Барыса" и минского "Динамо"

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на своем официальном сайте
представила превью к домашнему "Барыса"
с минским "Динамо"
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Встреча пройдет сегодня, 15 ноября, в столице Казахстана и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
"Барыс" выиграл четвертый из пяти последних матчей, одолев "Нефтехимик" (2:1). Концовку игры смазали необязательные удаления, что отметил тренерский штаб. Хорошо вписались в состав канадские новички Дилон Хетерингтон и Филип Вароне, стабильно набирающие очки. Для минского "Динамо" пауза в чемпионате пришлась кстати - несколько игроков успели выйти из лазарета. "Зубры" по очереди переиграли "Сибирь" (6:0) и "Амур" (2:1). Обязанности главного тренера временно выполняет Михаил Грабовский, заменяющий Крэйга Вудкрофта.
Клуб из Казахстана держится в зоне плей-офф, имея в активе 24 балла. "Динамо" приближается к лучшим командам "Запада", заработав 28 очков.
По четыре матча подряд пополняют бомбардирский счет легионеры "зубров" Райан Спунер (1+5) и Брэндон Козун (3+3).
5 сентября "Барыс" отыгрался в Минске со счета 1:4, но проиграл в овертайме (4:5 ОТ). В Нур-Султане "Динамо" не побеждает с 2014 года, серия гостевых поражений насчитывает пять встреч", - говорится в тексте.
Отметим, что следующую игру "Барыс" также проведет на своем льду 17 ноября. Соперником будет магнитогорский "Металлург".