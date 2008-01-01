Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ c пятой командой "Запада"
Начало - в 17:00.
Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня, 15 ноября,
"Барыс"
на своем льду примет
"Динамо" (Минск)
в рамках
Континентальной хоккейной лиги
, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Встреча пройдет в столице Казахстана и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.
Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном
сайте
телеканала.
Перед этим матчем казахстанский клуб с 24 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а белорусская команда с 28 баллами идет на пятой строчке на "Западе".
В последней игре "Барыс" на выезде
переиграл
"Нефтехимик" (2:1).
"Барысу" предрекли вторую победу подряд в КХЛ
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