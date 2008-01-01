Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ c пятой командой "Запада"

Начало - в 17:00.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:14
Сегодня, 15 ноября, "Барыс" на своем льду примет "Динамо" (Минск) в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в столице Казахстана и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим матчем казахстанский клуб с 24 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а белорусская команда с 28 баллами идет на пятой строчке на "Западе".

В последней игре "Барыс" на выезде переиграл "Нефтехимик" (2:1).

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КХЛ Барыс в КХЛ Хоккей Динамо Минск
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Сегодня 09:14
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