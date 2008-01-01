"Барысу" предрекли вторую победу подряд в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Александр Кожевников
сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" - "Динамо" (Минск)
. Он полагает, что казахстанский клуб одержит победу в основное время.
Игра состоится сегодня, 15 ноября, в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени.
"Нас ждет настоящая битва, сеча. Думаю, в сегодняшнем матче победят казахи, все выздоровели, хорошо играют. У минчан есть одно хорошее звено. Они обязательно будут сопротивляться. Ребята нашли вратаря, который им нужен. Он прекрасно влился в их коллектив и подходит им. Пусть есть определенные проблемы в защите, но в команде очень хорошие и достойные хоккеисты, которые могут играть всегда.
Думаю, "кошки" добьются победы с преимуществом в одну шайбу. Сухого матча здесь точно ждать не стоит. У минчан есть атакующие и забрасывающие хоккеисты, которые знают свое дело. Вот они его и сделают. Одну-две шайбочки "Барыс" пропустит, но все равно победит", - отметил он.
Напомним, что в последней игре "Барыс" на выезде переиграл "Нефтехимик" (2:1), после чего астанчане с 24 очками сохранили за собой седьмое место в Восточной конференции. "Динамо" из Минска с 28 баллами идет на пятой строчке на "Западе".