Следующий соперник "Барыса" подписал защитника с опытом игры в НХЛ

Минское "Динамо"
усилилось защитником Райаном Мерфи
перед матчем КХЛ с "Барысом"
, который пройдет в столице Казахстана 15 ноября, сообщается на сайте
белорусского клуба.
Отмечается, что соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.
27-летний канадец ранее выступал в составах трех клубов НХЛ: "Каролина Харрикейнз", "Миннесота Уайлд" и "Нью-Джерси Девилз". Причем для "Каролины" Мерфи был первым выбором на драфте 2011 года. Всего в НХЛ Райан провел 176 матчей и набрал 43 (8+35) очка.
Напомним, что минский клуб идет на четвертом месте на "Западе", набрав 28 очков. "Барыс" с 24 баллами располагается на седьмой позиции в Восточной конференции.