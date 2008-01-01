Следующий соперник "Барыса" подписал защитника с опытом игры в НХЛ

Игра пройдет в Нур-Султане.

Фото: ХК "Динамо" (Минск)©
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Сегодня 21:10
Минское "Динамо" усилилось защитником Райаном Мерфи перед матчем КХЛ с "Барысом", который пройдет в столице Казахстана 15 ноября, сообщается на сайте белорусского клуба.

Отмечается, что соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

27-летний канадец ранее выступал в составах трех клубов НХЛ: "Каролина Харрикейнз", "Миннесота Уайлд" и "Нью-Джерси Девилз". Причем для "Каролины" Мерфи был первым выбором на драфте 2011 года. Всего в НХЛ Райан провел 176 матчей и набрал 43 (8+35) очка.

Напомним, что минский клуб идет на четвертом месте на "Западе", набрав 28 очков. "Барыс" с 24 баллами располагается на седьмой позиции в Восточной конференции.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 21:10
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