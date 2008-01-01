С капитаном "Барыс" пропустил 21 шайбу, или как Даррен Диц попал в минус в КХЛ

Капитан "Барыса" Даррен Диц
идет не только на личный снайперский рекорд в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ), но и может стать худшим игроком столичного клуба по полезности. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
27-летний лидер казахстанской команды не первый год является ведущей фигурой в "Барысе". Десять голов вывели его на первое место среди защитников-снайперов, а два его гола стали победными для столичной команды. Еще пять шайб и капитан "Барыса" повторит личный рекорд. Все отлично? Не совсем, ведь у успеха Дица есть обратная сторона.
С капитаном на льду столичный клуб пропустил 21 шайбу в равных составах, а его показатель полезности худший в "Барысе" ("-5"). То есть, когда защитник был на льду, то было забито 16 голов, а пропущено на пять больше. За четыре сезона, которые Диц выступает в КХЛ, его показатели не опускались ниже "-2", а сейчас партнеры ему совсем не помогают.
1-2. Валерий Васильев ("Амур") и Егор Яковлев ("Металлург") - по "-22";
3-4. Валерий Игнатович ("Амур") и Даррен Диц
("Барыс") - по "-21";
5-7. Микаэль Руохомаа, Александр Шаров (оба - "Сибирь") и Крис Уайдмэн ("Торпедо") - по "-20".
Защитник попал в не самый престижный список игроков, которые пропустили 20 и более голов. Одноклубники отстают от Дица на пять и более шайб - Кертис Волк
("-16"), Никита Михайлис
("-14") и Роман Старченко
("-12"). Заметим, что голкипер Хенрик Карлссон
, который от "Локомотива" пропустил шесть голов, за четыре отыгранные матча не смог отразить только 11 бросков.
Сможет ли исправить ситуацию Диц, пока неизвестно. Ведь в самом плохом его сезоне команда при нем пропустила 45 голов, а сейчас, за треть проведенных игр, уже 21 шайбу. Возможно, что союз с новичком Диллоном Хетерингтоном
поможет лидеру, ведь тот не всегда успевает возвращаться в оборону. Должны подключиться и другие игроки "Барыса".
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Добавим, что в следующем матче "Барыс" встретится с минским "Динамо" в Нур-Султане - игра пройдет 15 ноября. "Барыс" подходит к матчу на седьмом месте в Восточной конференции с 24 очками, а "Динамо" занимает четвертое место на "Западе" с 28 баллами. Казахстанский клуб выиграл
у "Нефтехимика" и готовится к воскресной встрече, а минчане обыграли сегодня "Амур" (2:1) в Хабаровске.
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