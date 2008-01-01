Канадские джокеры "Барыса". Как в команде Михайлиса дебютировали новички-легионеры

Канадский центрфорвард Фил Варон
выиграл больше 50 процентов вбрасываний в дебютных встречах за "Барыс"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ), а его соотечественник Диллон Хетерингтон
забил первый гол в турнире. О старте новых джокеров в команде Юрия Михайлиса
- в материале корреспондента Vesti.kz
.
В тренерском штабе "Барыса" надеялись, что новобранцы сумеют закрыть проблемные позиции. В первую очередь, это центральный нападающий. 29-летний Варон только приживается в команде, но во всех трех стартовых играх поучаствовал в голевых комбинациях. Вышел в лидеры канадец и по выигранным вбрасываниям: в дебютной игре выиграл 63 процента сражений на точке, а средний его показатель 53,2.
78,85 - процент канадца по успешности передач. Это еще один лучший показатель среди игроков линии атаки в клубе. В трех стартовых играх в турнире Варон совершил четыре броска по воротам соперников, и, возможно, что в скором времени дебютант забьет первый гол в турнире. А пока, помимо трех передач, у него пять силовых приемов и три блокированных броска.
С восьми силовых приемов начал карьеру в КХЛ 25-летний защитник Хетерингтон. 193-сантиметровый канадец также заблокировал два броска и забил дебютный гол (1+1): в матче с "Локомотивом" он сыграл успешно на добивании. Он проводит на площадке почти 20 минут, а за три встречи совершил три броска в створ ворот.
Ставка Михайлиса. Как в "Барысе" реализуют наигранный "бонус" Скабелки в КХЛ
Добавим, что "Барыс" следующий матч проведет на своем льду против минского "Динамо". К матчу, который пройдет 15 ноября, оба соперника подходят с победами: казахстанцы на выезде обыграли "Нефтехимик" со счетом 2:1, а "Динамо" с тем же результатом переиграло "Амур".