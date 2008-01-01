"Спасибо за самоотдачу, молодчики!". "Барыс" показал видео из победной раздевалки

ХК "Барыс" показал видео из победной раздевалки после гостевого матча с "Нефтехимиком", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанско команды, в составе которой голами отметились Линус Виделль и Якоб Лилья.

"Хороший второй период. В третьем концовочку немножко смазали. Поздравляю всех. Спасибо за самоотдачу, молодчики! Всех с победой!" - обратился к команде главный тренер Юрий Михайлис.

Следующий матч "Барыс" проведет в Нур-Султане 15 ноября против минского "Динамо".